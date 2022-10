Spectacle de Rolando Luna – Mercredi 9 novembre TMP, 9 novembre 2022, Pibrac.

Spectacle de Rolando Luna – Mercredi 9 novembre Mercredi 9 novembre, 20h30 TMP

Sur réservation

Rolando Luna, quand le piano cubain allie poésie, virtuosité et improvisation.

Rolando Luna est un cas un peu à part dans la famille des grands pianistes cubains. En effet, il ne s’intéressera au clavier que très tard, à l’âge de 15 ans ! Son parcours est très éclectique, partant d’une formation classique, passant par des groupes de salsa ou timba cubaine, accompagnant les plus grands de la musique traditionnelle cubaine comme le Buena Vista Social Club ou Omara Portuondo sans oublier sa propre musique qu’il développe dans un registre de jazz à la fois contemporain mais qui n’oublie jamais ses racines. Il a collaboré avec de très nombreux artistes internationaux comme Ibrahim Maalouf « Rolando est un musicien étonnant par sa virtuosité et sa capacité à envisager là toutes les musiques. Il nous réserve de belles surprises à l’avenir ». Sa musique a parfaitement intégré l’histoire du piano cubain : le romantisme français, l’école russe et bien sûr sa cubanité naturelle. Reconnu par les plus grands comme le pianiste cubain Chucho Valdes « l’avenir lui réserve de grands succès”, toujours au service de la musique, Rolando, vous fera voyager lors de ce concert en piano solo à travers ses compositions, des reprises de standards, ses versions de rumbas ou boléros cubains et sans oublier des morceaux inspirés par des œuvres de musique classique. Un merveilleux moment de partage musical. ON EN PARLE « Rolando est un musicien étonnant par sa virtuosité et sa capacité à envisager là toutes les musiques. Il nous réserve de belles surprises à l’avenir ».

Ibrahim Maalouf « L’avenir lui réserve de grands succès »

DISTRIBUTION Avec : Rolando Luna ( piano ) Site internet de l'artiste https://youtu.be/dDQyWPmjns0 TARIFS Normal 16 €

