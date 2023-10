Ciné-concert : « En plein dans l’oeil » – Dimanche 2 octobre TMP Pibrac, 2 octobre 2022, Pibrac.

Ciné-concert : « En plein dans l’oeil » – Dimanche 2 octobre Dimanche 2 octobre 2022, 17h00 TMP Sur réservation

Sur scène, trois musiciens virtuoses jouant d’une cinquantaine d’instruments, dont certains rares et uniques, insufflent un nouvel élan à ces pépites cinématographiques.

Dans une scénographie subtile, les musiciens, en parfaite symbiose avec l’image, nous transportent dans un spectacle inventif, sur scène comme à l’écran, qui fait écho au génie et à la créativité de Méliès.

LES INSTRUMENTS

aquaphone / boite à musique /cadre de piano / caisse claire et cymbales /caisse en bois faisant office de grosse caisse et de marimba / casseroles / chambre à air / chime / cloches et grelots / cuillères /claviers avec sons de piano, vibraphone, marimba ou glass harmonica / glockenspiel /assiettes en plastique / flûtes à coulisse /gaine électrique / guitare / mélodica /petites percussions / sanzas / set de lames de scies circulaires et autres tubes métalliques /scie musicale / sifflets / thérémine / tom basse / triangles / verres en cristal

LES FILMS

Introduction (documentaire réalisé à partir d’archives )

Le cauchemar

Un homme de têtes

Voyage à travers l’impossible

La visite sous-marine du Maine

Le voyage de Gulliver à Lilliput et chez les Géants

Panorama pris d’un train en marche

Les nouvelles luttes extravagantes

Le merveilleux éventail vivant

L’équilibre impossible

Le royaume des fées

Nain et géant

Avec le soutien de l’OARA, l’Office Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine

Tout public à partir de 5 ans

https://youtu.be/fNIiLCmmD9E

TMP 40 rue Principale, 31820 Pibrac Pibrac 31820 Haute-Garonne Occitanie [{« data »: {« author »: « Jean-Franu00e7ois Alcolu00e9a », « cache_age »: 86400, « description »: « Subscribe to our YT channel !!nEn plein dans l’u0153il – cinu00e9 concert d’apru00e8s l’u0153uvre de Georges Mu00e9liu00e8s.nRight in the Eye – live movie-concert based of Georges Mu00e9liu00e8s’ films.nConception, compositions, cru00e9ation sonore : Jean-Franu00e7ois Alcolu00e9anEn collaboration avec Lobster FilmsnVidu00e9o : Oxo Films – Alain Chasseuil et Batiste Combret », « type »: « video », « title »: « En plein dans l’u0153il – cinu00e9 concert d’apru00e8s l’u0153uvre de Georges Mu00e9liu00e8s – teaser », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/fNIiLCmmD9E/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=fNIiLCmmD9E », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCcjENj9S8IEOnhvkAMcxkDw », « thumbnail_width »: 1280, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/fNIiLCmmD9E »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-02T17:00:00+02:00 – 2022-10-02T18:15:00+02:00

2022-10-02T17:00:00+02:00 – 2022-10-02T18:15:00+02:00

spectacle concert