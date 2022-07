TKTRIO – LES MUSICALES DE SAINT-CHINIAN, 4 août 2022, .

TKTRIO – LES MUSICALES DE SAINT-CHINIAN



2022-08-04 – 2022-08-04

JAZZ : TOMASZ KOWALCZYK TRIO: Un trio composé de 3 amis, qui crée un nouveau son en puisant dans l’effervescence culturelle berlinoise.Une musique merveilleusement mélodique, pleine de mélancolie et de lyrisme et pourtant en même temps énergique et fluide.

« Impressionnant ,le trio mélodieux et virtuose du piano a également enthousiasmé les nouveaux venus au Jazz »

« for melodic jazz piano trio lovers,this is a dream come true » Adam Baruch »

dernière mise à jour : 2022-07-08 par