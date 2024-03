Tiwiza Médiathèque Empalot Toulouse, vendredi 14 juin 2024.

Tiwiza Concert – Rock – Musique kabyle Vendredi 14 juin, 17h30 Médiathèque Empalot

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-14T17:30:00+02:00 – 2024-06-14T19:30:00+02:00

Fin : 2024-06-14T17:30:00+02:00 – 2024-06-14T19:30:00+02:00

Vendredi 14 juin à 17h30

Mélange réussi de musiques berbère et chaâbi, de rythmes révoltés et d’esprit rock’n’roll !

Emmené par son charismatique chanteur Sofiane Belaïd, le groupe Tiwiza crée son propre son, mêlant son pop rock indé, mélodies nord-africaines et des influences allant de Gnawa Diffusion, à Lounès Matoub ou l’Orchestre National de Barbès.

Avec la participation de Sofiane Belaïd (chant, mandole), Victor Gonin (guitare), Laurent Mollon (basse) et Aymeric Kounta-Boe (batterie).

Concert accueilli sur l’Esplanade Pierre Garrigues dans le cadre de la fête de quartier Empalot organisée par Hazure.

Médiathèque Empalot

Médiathèque Empalot Médiathèque Empalot, Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.bibliotheque.toulouse.fr/agenda-culturel/tiwiza/ »}] [{« link »: « https://www.bibliotheque.toulouse.fr/wp-content/uploads/2024/03/RioLoco-Ilogo-300×220.jpg »}, {« link »: « https://www.bibliotheque.toulouse.fr/wp-content/uploads/2024/03/RioLoco-Tiwiza-MaCase-300×220.jpg »}]

Concert Tout public