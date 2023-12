La Totomobile entre en scène – Rémi Tivoli Montargis, 13 janvier 2024 08:30, Montargis.

Un spectacle musical convivial, familial et participatif, pour (re)découvrir ensemble les plus belles comptines traditionnelles gestuelles et de nouvelles chansons, accompagnés par la célèbre totomobile du Pays des Comptines, qui parle, s’illumine et chante avec Rémi et le public ; le grand cerf, le petit escargot ou encore les crocodiles sur les bords du Nil… mais aussi une caverne remplie de trésors, un voyage autour du monde, une danse chez les cows-boys… Rémi sera au volant de la Totomobile pour un voyage magique au Pays des Comptines !

Tivoli 2 Rue Franklin Roosevelt, Montargis Montargis

2024-01-13T09:30:00+01:00 – 2024-01-13T10:30:00+01:00

