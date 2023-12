C’est décidé, je deviens une connasse ! Tivoli Montargis Catégorie d’Évènement: Montargis C’est décidé, je deviens une connasse ! Tivoli Montargis, 6 janvier 2024, Montargis. C’est décidé, je deviens une connasse ! Samedi 6 janvier 2024, 17h00 Tivoli Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-06T17:00:00+01:00 – 2024-01-06T19:30:00+01:00

Fin : 2024-01-06T17:00:00+01:00 – 2024-01-06T19:30:00+01:00 Dolorès est coincée, distinguée et timide mais aujourd’hui c’est décidé, elle veut devenir une connasse !

Elle compte bien entendu sur Alex, un ami bourreau des coeurs pour l'aider à devenir une parfaite femme imbuvable afin d'attirer l'attention de ces messieurs. Mesdames, vous aussi apprenez comment mettre un homme dans votre poche en devenant une parfaite connasse ! Tivoli 2 Rue Franklin Roosevelt, Montargis Montargis

