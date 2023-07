Cet évènement est passé 3ème « Rencontre d’Amitié Franco-Chinoise » Tivoli Montargis Catégorie d’Évènement: Montargis 3ème « Rencontre d’Amitié Franco-Chinoise » Tivoli Montargis, 1 juillet 2023, Montargis. 3ème « Rencontre d’Amitié Franco-Chinoise » Samedi 1 juillet, 11h00 Tivoli Voir https://www.chinemontargis.fr/doc/intro.php Au programme de la 3ème rencontre d’Amitié Franco-Chinoise : conférence sur l’évolution de la place de la Femme chinoise depuis 100 ans, exposition sur les femmes chinoises dans le mouvement travail-étude, spectacle : danse, chorale, musique, animation : calligraphie, thé, costume traditionnel. Tivoli 2 Rue Franklin Roosevelt, Montargis Montargis [{« type »: « link », « value »: « https://www.chinemontargis.fr/doc/intro.php »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-01T11:00:00+02:00 – 2023-07-01T18:00:00+02:00

2023-07-01T11:00:00+02:00 – 2023-07-01T18:00:00+02:00 FMACEN045V50AHHM © Musée de l’Amitié Franco-Chinoise Détails Catégorie d’Évènement: Montargis Autres Lieu Tivoli Adresse 2 Rue Franklin Roosevelt, Montargis Ville Montargis Lieu Ville Tivoli Montargis

Tivoli Montargis https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montargis/