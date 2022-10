Octobre rose Tivernon Tivernon Catégorie d’évènement: Tivernon

Octobre rose Tivernon, 15 octobre 2022, Tivernon. Octobre rose Samedi 15 octobre, 14h00 Tivernon Octobre rose Tivernon 19 Rue du Gouanon, Tivernon Tivernon La commune de Tivernon, se mobilise pour octobre rose en organisant une marche à 14h, avec deux parcours, des jeux sont organisés à 15h et il y a un lâcher de ballons à 16h15.

Goûter et boissons pour tous avec de la barbe à papa.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-15T14:00:00+02:00

2022-10-15T17:30:00+02:00 ©Octobre rose

Détails Catégorie d’évènement: Tivernon Autres Lieu Tivernon Adresse 19 Rue du Gouanon, Tivernon Ville Tivernon lieuville Tivernon Tivernon

Tivernon Tivernon https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tivernon/

Octobre rose Tivernon 2022-10-15 was last modified: by Octobre rose Tivernon Tivernon 15 octobre 2022 Tivernon Tivernon Tivernon

Tivernon