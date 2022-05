TITUS & ZINZIN FONT LE PESTACLE !

2022-06-01 – 2022-06-01 Leur recette : un zeste de gags, une pincée de chutes et une cuillerée de bonne humeur ! Ces 2 clowns se cherchent, se trouvent et se chamaillent à travers des sketches frais et colorés entraînant petits et grands du rire à l’émotion.

De 3 à 10 ans ans. Par la compagnie Titus & Zinzin .

De 3 à 10 ans ans. Par la compagnie Titus & Zinzin .

Durée – 55 mn.

