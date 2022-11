TITUS ET ZINZIN FONT LE PESTACLE !

2022-11-16 – 2022-11-16 Ces deux clowns se cherchent, se trouvent et se chamaillent pour le plus grand plaisir des petits et des grands, avec leurs sketchs alternant scènes parlées et fantaisies visuelles. Spectacle conseillé de 3 ans à 10 ans.

La salle ne possède pas de rehausseur, merci d’apporter le vôtre. « SPECTACLE ENFANT, DUO »

