Salle des fêtes de Saint-Martin des Besaces, le vendredi 10 juin à 20:30

Enfin une conférence qui a le courage de dénoncer les innombrables méfaits de la lecture. Dès le plus jeune âge on assène à nos pauvres chérubins le dogmatique et péremptoire : « c’est important de lire ». On nous fait miroiter la lecture comme le sésame qui nous ouvrira les portes d’une vie meilleure. Sous la forme d’une conférence décalée, ce spectacle joue à présenter les « dangers » de la lecture pour laisser deviner, en creux, ses vertus. Il porte un regard singulier et désacralisé sur la lecture, tout en questionnant, l’air de rien, notre relation à cette pratique. Le temps musique du festival Ma Parole sera assuré par L’harmonie des AMS (Ateliers musicaux de la Souleuvre). Un foodtruck stationnera près de la salle des fêtes pour permettre un temps convivial. Vendredi 10 juin, 20h30 Réservation conseillée Le jeudi 9 et le vendredi 10 juin, le conteur Titus rencontrera les CM1 et CM2 des 5 groupes scolaires et 2 classes du Collège du Val de Souleuvre (Souleuvre-en-bocage). Titus évoquera avec les élèves sa démarche d’auteur en présentant ses albums pour enfants ses inspirations, ses intentions, l’écriture, les liens avec les éditeurs, avec les illustrateurs, leurs distributions. Programme proposé par le Département du Calvados en partenariat avec le réseau des bibliothèques de Souleuvre-en-Bocage.

Gratuit – 1h – Réservation conseillée

Dans le cadre du Festival Ma parole ! le réseau des bibliothèques de Souleuvre-en-Bocage invite pour son spectacle Les dangers de la lecture : une conférence décalée

