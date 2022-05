Titus à Blainville-sur-Orne Médiathèque les Motordus Blainville-sur-Orne Blainville-sur-Orne Catégories d’évènement: Blainville-sur-Orne

Médiathèque les Motordus Blainville-sur-Orne, le mercredi 8 juin à 20:00

Enfin une conférence qui a le courage de dénoncer les innombrables méfaits de la lecture. Dès le plus jeune âge on assène à nos pauvres chérubins le dogmatique et péremptoire : « c’est important de lire ». On nous fait miroiter la lecture comme le sésame qui nous ouvrira les portes d’une vie meilleure. Sous la forme d’une conférence décalée, ce spectacle joue à présenter les « dangers » de la lecture pour laisser deviner, en creux, ses vertus. Il porte un regard singulier et désacralisé sur la lecture, tout en questionnant, l’air de rien, notre relation à cette pratique. Mercredi 8 juin, 20h Réservation conseillée Spectacle organisé par le Département du Calvados en partenariat avec la médiathèque de Blainville-sur-Orne.

