Titus à Biéville-Beuville Salle polyvalente,place Margetshöchheim Biéville-Beuville, 7 juin 2022, Biéville-Beuville.

Titus à Biéville-Beuville

Salle polyvalente, place Margetshöchheim Biéville-Beuville, le mardi 7 juin à 20:00

« Je vous préviens ce n’est pas très clair ! Je crois que c’est une mémé qui est championne du monde de patinage artistique. En fait, non ! Elle n’est pas championne du monde. Elle fait juste du patinage artistique, comme ça, dans le ciel. Dans le ciel ?! Heu…ce n’est pas possible, ça ! On croit rêver ! Mais oui ! Un rêve ! C’est un rêve ! C’est une mémé qui rêve qu’elle fait du patinage artistique dans le ciel. Ou plutôt, non ! C’est un spectacle. Oui, c’est ça ! C’est un spectacle qui raconte l’histoire d’une mémé qui fait du patinage artistique. Dans une histoire, tout est possible ! En fait, pour être franc, je ne sais plus si c’est dans un rêve ou dans un spectacle. De toute façon, un spectacle et un rêve c’est presque pareil. A moins que ce soit un spectacle de rêves ? Bon, disons ça ! C’est un spectacle de rêves. Alors, faites de beaux rêves… » Mardi 7 juin, 20h Réservation conseillée Spectacle organisé par le Département du Calvados en partenariat avec la bibliothèque de Biéville-Beuville.

Gratuit – 1h – Réservation conseillée

Dans le cadre du Festival Ma parole ! la bibliothèque de Biéville-Beuville invite Titus et Gérard Baraton pour leur spectacle Comment Mémé est montée au ciel et autres rêveries…

Salle polyvalente,place Margetshöchheim Biéville-Beuville Biéville-Beuville Biéville-Beuville Calvados



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-07T20:00:00 2022-06-07T21:30:00