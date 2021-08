Biganos 1 Rue Jean Zay,33380 Biganos Biganos, Gironde Titre Professionnel Assistant(e) de Vie aux Familles 1 Rue Jean Zay,33380 Biganos Biganos Catégories d’évènement: Biganos

1 Rue Jean Zay, 33380 Biganos, le mercredi 6 octobre à 09:00

**L’Assistant(e) de Vie aux Familles** a pour mission de relayer les familles auprès de personnes fragilisées ou sensibles telles que les jeunes enfants, les personnes malades, handicapées ou les personnes âgées, dans le but de permettre leur maintien à domicile. **Vous êtes demandeur d’emploi ?** Cette formation **gratuite et personnalisée** vous permettra d’obtenir votre titre professionnel d’ADVF ainsi que la certification SST ou APS-ASD (au choix). Dans ce cadre, vous bénéficierez d’une prise en charge partielle de vos frais de repas et de nuitées tout au long de votre formation. **Intéressé(e) ?** RDV le 6 octobre prochain au 1 Rue Jean Zay sur Biganos pour démarrer votre accompagnement !

