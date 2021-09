Bayonne INSUP Bayonne, Bayonne, Pyrénées-Atlantiques Titre Ipéria – Assistant(e) de Vie et Dépendance INSUP Bayonne, Bayonne Catégories d’évènement: Bayonne

L’Assistant(e) de Vie et Dépendance a pour mission la prise en charge des adultes dépendants qui ne sont pas en mesure de réaliser seuls les actes courants de la vie quotidienne. Il peut s’agir de dépendance partielle ou complète, stabilisée ou évolutive qui s’attache à la maladie, à la déficience, à l’incapacité ou au désavantage. **Vous êtes demandeur d’emploi ?** Cette formation gratuite et personnalisée vous permettra d’obtenir votre titre professionnel d’ADVD ainsi que la certification SST. Dans ce cadre, vous bénéficierez d’une prise en charge partielle de vos frais de repas et de nuitées tout au long de votre formation. **Intéressé(e) ?** RDV le 1er octobre au 25 Chemin de Laharie sur Bayonne pour démarrer votre accompagnement !

