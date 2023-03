Titre définitif* (*titre provisoire) – Cie Raoul Lambert, 18 mars 2023, BourganeufBourganeuf .

2023-03-18 20:30:00 20:30:00 – 2023-03-18 21:30:00 21:30:00

Rendez-vous à la salle Confluences de Bourganeuf à 20h30. – Tout public à partir de 9 ans. Durée : 1h. Genre : Magie chantée et déjantée / nouveau cirque. Tarifs : 6€ – réduit : 4€. Réservation au 05 55 64 12 20.

Un rendez-vous de la Saison Culturelle – Un époustouflant mariage entre concert et mentalisme !

Une scène fourre-tout comme un grand medley de pensées. Un Bontempi qui rêve d’être un piano à queue. Un escabeau qui se croit à Brodway. Une rue déserte qui préférerait être un décor de cinéma. Raoul Lambert vous entraîne dans le monde de l’imposture.

Avec votre aide, ils vont travestir la réalité. Tout en vous encourageant à renforcer votre sens critique et votre rationalité, les Raoul(-e-s) s’engagent à troubler votre raison et défier votre tête … Et tout ce qui se passe votre tête est en réalité décidé par quelqu’un … Comme une rengaine lancinante que vous n’avez pas vraiment choisie.

La compagnie explore avec humour les ponts entre magie, mentalisme et musique grâce au personnage de Raoul Lambert, crooner/looser presque digitateur. En toile de fond, le show buziness, créateur artificiel d’icônes et de stars, miroir aux alouettes où réalité n’est plus qu’une coquille vide.

