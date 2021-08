Titre définitif – LES RIAS 2021 Baye, 24 août 2021, Baye.

Titre définitif – LES RIAS 2021 2021-08-24 21:33:00 – 2021-08-24 22:33:00

Baye Finistère

Raoul Lambert

Nîmes (30) – Concert de magie mentale – 55 min

(Création 2015) – jauge : 700 personnes

TOUT PUBLIC, À PARTIR DE 8 ANS

Crooner-loser, presque digitateur mais vrai illusionniste, Raoul Lambert nous entraîne dans le monde de l’imposture et pointe avec malice et humour les dangereux messages subliminaux cachés dans les plus grands succès de la variété.

Tout en nous encourageant à renforcer notre sens critique et notre rationalité, les Raoul(-s) s’engagent à troubler notre raison et défier nos sens. Nous sommes prévenus : tout ce (que nous allons voir ne se passera en réalité que dans notre tête…

Parking PMR

Raoul Lambert

Nîmes (30) – Concert de magie mentale – 55 min

(Création 2015) – jauge : 700 personnes

TOUT PUBLIC, À PARTIR DE 8 ANS

Crooner-loser, presque digitateur mais vrai illusionniste, Raoul Lambert nous entraîne dans le monde de l’imposture et pointe avec malice et humour les dangereux messages subliminaux cachés dans les plus grands succès de la variété.

Tout en nous encourageant à renforcer notre sens critique et notre rationalité, les Raoul(-s) s’engagent à troubler notre raison et défier nos sens. Nous sommes prévenus : tout ce (que nous allons voir ne se passera en réalité que dans notre tête…

Parking PMR

dernière mise à jour : 2021-08-06 par