Titoff, Zize, Kamel, Greg Empêche moi, Julien Mameli, Marco Paolo Marseille, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Marseille.

Titoff, Zize, Kamel, Greg Empêche moi, Julien Mameli, Marco Paolo 2021-07-03 – 2021-07-03 Parc de la Moline 27 Boulevard Marius Richard

Marseille Bouches-du-Rhône

Cette première soirée présentée par Marco Paolo promet une belle dose d’humour pour tous les goûts.



One man show, Stand up, humour burlesque, imitation ou encore comique théâtral vous seront présentés durant cette soirée d’ouverture du week-end humoristique du Festival de la Moline.



2 heures de rires vous attendent grâce à Zize, Titoff, Marco Paolo, Greg empêche moi, Kamel et Julien Mameli !



Ces deux soirées mettront à l’honneur le personnel soignant, en première ligne depuis le début de cette épidémie et permettra à ces talentueux artistes de leur dire un grand MERCI.



Le plus grand plateau d’humoristes 100% sud jamais organisé à Marseille !

