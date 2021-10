Saint-Brice-sous-Forêt Théâtre Silvia Monfort Saint-Brice-sous-Forêt, Val-d'Oise Titoff Optimiste ! Théâtre Silvia Monfort Saint-Brice-sous-Forêt Catégories d’évènement: Saint-Brice-sous-Forêt

Val-d'Oise

Titoff Optimiste ! Théâtre Silvia Monfort, 26 novembre 2021, Saint-Brice-sous-Forêt. Titoff Optimiste !

Théâtre Silvia Monfort, le vendredi 26 novembre à 20:30

**Production :** Fabien Ramade Productions en accord avec Martial Vidal et Laroseprod **Durée :** 1h30 Comme l’a dit Jean de Lattre de Tassigny « Un optimiste, c’est un homme qui plante deux glands et qui s’achète un hamac ». Titoff, armé de sa bonhomie naturelle et de sa mauvaise foi assumée, plante le décor dans son nouveau spectacle : « Optimiste » ! Société, actualité, famille, télé… Rien n’est épargné dans cette revue des petits et des grands moments du quotidien. Les gens qui ont peur de vieillir, la mode des coachs pour tout, la culpabilité face a l’éducation des enfants qui ont pris le pouvoir à la maison, ou la soudaine obsession pour l’hygiène. Titoff, optimiste, vous raconte ce monde qui ne s’est jamais aussi bien porté !

Tarif : A partir de 25€

Société, actualité, famille, télé… Rien n’est épargné dans cette revue des petits et des grands moments du quotidien. Titoff, optimiste, nous raconte ce monde qui ne s’est jamais aussi bien porté ! Théâtre Silvia Monfort 12 rue pasteur saint-brice-sous-forêt Saint-Brice-sous-Forêt Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-26T20:30:00 2021-11-26T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Saint-Brice-sous-Forêt, Val-d'Oise Autres Lieu Théâtre Silvia Monfort Adresse 12 rue pasteur saint-brice-sous-forêt Ville Saint-Brice-sous-Forêt lieuville Théâtre Silvia Monfort Saint-Brice-sous-Forêt