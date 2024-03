TITOFF COMEDIE DES VOLCANS Clermont-Ferand, vendredi 24 mai 2024.

TITOFF, pionnier franc¸ais du stand-up, vous ouvre les portes du SHOWBIZ dans son tout nouveau spectacle!Durant pre`s d’1h30, vous serez plonge´s (avec l’accent e´videmment) dans les backstages confidentiels du show-biz franc¸ais.Depuis ses modestes de´buts a` Marseille jusqu’a` sa conque^te de Paris, Titoff vous narre a` travers ses anecdotes hilarantes les coulisses pe´tillantes, parfois absurdes et souvent incroyables du monde du spectacle.L’envers du de´cor des e´missions te´le´, radio et cine´, les re´pe´titions chaotiques, les rencontres avec les stars qu’il admirait enfant, les avantages dingues de la ce´le´brite´ et ses inconve´nients inattendus…Les hauts et les bas jalonnant une carrie`re faite de succe`s et d’e´checs mais aussi et surtout de rires. Car s’il y a bien quelque chose qui a la me^me saveur avec un ami d’enfance des quartiers de Marseille ou avec une le´gende du cine´ma ame´ricain, c’est un fou-rire. Et Dieu sait que Titoff en a eu, des fous-rires…et chaque soir vous en aurez avec lui!Pre´parez-vous a` une soire´e exceptionnelle ou` les anecdotes et les vannes mettent en lumie`re l’e´volution d’un me´tier et plus ge´ne´ralement les mutations de notre socie´te´. De toutes ces choses impensables aujourd’hui, ces extravagances et cette de´mesure d’avant les chaines d’infos, les re´seaux sociaux, et les smartphones.SHOWBIZ, le spectacle qui vous fera voir le milieu du divertissement sous un tout nouveau jour !

Tarif : 22.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-05-24 à 20:30

COMEDIE DES VOLCANS 15 BOULEVARD LOUIS CHARTOIRE 63100 Clermont-Ferand 63