Titien, l’empereur de la couleur par Irène Parion VISIOCONFÉRENCE UNIQUEMENT – Les Jardins numériques, 29 avril 2022, Paris.

Titien, l’empereur de la couleur par Irène Parion

VISIOCONFÉRENCE UNIQUEMENT – Les Jardins numériques, le vendredi 29 avril à 15:30

Titien, immense peintre et graveur de l’école vénitienne,sut donner vie à ses nombreux portraits et maîtriser la couleur comme nul autre. Selon Ludovico Dolce, il « alliait la grandeur et le côté terrible de Michel-Ange à la grâce et l’élégance de Raphaël et aux couleurs propres à la nature »

https://us02web.zoom.us/webinar/register/4516456367044/WN_QVlB9QxtTHavs_6gRnbokA

Titien, immense peintre et graveur de l’école vénitienne,sut donner vie à ses nombreux portraits et maîtriser la couleur comme nul autre.

VISIOCONFÉRENCE UNIQUEMENT – Les Jardins numériques 2 rue Wilfrid Laurier 75014 Paris Paris 14e Arrondissement Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-29T15:30:00 2022-04-29T16:30:00