TITI TOMBE,TITI TOMBE PAS CIE PASCAL ROUSSEAU LA CANOPEE, 13 février 2023, RUFFEC.

TITI TOMBE,TITI TOMBE PAS CIE PASCAL ROUSSEAU LA CANOPEE. Un spectacle à la date du 2023-03-11 (2023-02-13 au ) 10:30. Tarif : 9.0 à 9.0 euros.

Dans ce spectacle, l’équilibre des objets et des vies questionne les déséquilibres. Titi, son truc à lui, c’est l’équilibre ! Qu’il fait avec tout et n’importe quoi. C’est un grand perfectionniste qui vit et joue seul dans son monde. Nana, elle, arrive avec sa fraîcheur, sa curiosité et sa liberté. Elle butine, virevolte et découvre tout avec naïveté. Le monde rond et vivant de Nana va rencontrer le monde carré et fermé de Titi. Une rencontre explosive qui va créer des… déséquilibres ! Un moment hors du temps, plein de poésie, d’humour et d’universalité au travers du simple langage des corps et des objets. Compagnie Pascal Rousseau

Votre billet est ici

LA CANOPEE RUFFEC Place du Jumelage Charente

. EUR9.0 9.0 euros

