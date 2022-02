Titi tombe, Titi tombe pas Villeneuve-sur-Lot, 18 mai 2022, Villeneuve-sur-Lot.

Titi tombe, Titi tombe pas Théâtre Georges-Leygues Boulevard de la République Villeneuve-sur-Lot

2022-05-18 – 2022-05-18 Théâtre Georges-Leygues Boulevard de la République

Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Moment hors du temps, empreint de poésie, d’humour et d’universalité à travers le langage des corps et des objets. « Titi tombe, Titi tombe pas » navigue entre équilibre et clownerie, douceur et énergie, conflit et amour pour un moment sensible et juste.

Jeune public. Durée 40 min.

Jauge limitée à 400 places.

+33 5 53 40 49 49

