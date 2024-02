Titi tombe, Titi tombe pas Le Dôme Talence, vendredi 22 mars 2024.

Titi tombe, Titi tombe pas Spectacle Vendredi 22 mars, 19h30 Le Dôme Tarif normal : 14,00 €

Tarif réduit: 8,50 €

Tarif enfant : 6,50 €

jusqu’à 16 ans inclus

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-22T19:30:00+01:00 – 2024-03-22T20:30:00+01:00

Fin : 2024-03-22T19:30:00+01:00 – 2024-03-22T20:30:00+01:00

Titi joue en solitaire, concentré sur sa recherche permanente de l’équilibre parfait. De la plus petite brique de bois à la planche démesurée, Titi veut que ça tienne droit ! Surgit alors l’explosive Nana qui va bousculer ce monde millimétré de sa fraîcheur maladroite… Mêlant jeu de clown, échafaudages d’une extrême précision et poésie acrobatique, Titi et Nana apprivoisent leurs différences. D’effondrements jubilatoires en figures suspendues, ils modifient leurs habitudes et inventent un nouvel équilibre pour le bonheur émerveillé des petits et des grands.

Durée : 40 min

Tout public à partir de 3 ans

Spectacle accessible à un public non francophone

Mise en scène : Ami Hattab Interprètes : Lola Heude et Fabrice Provansal Musique : Marc Leroy Costumes : Delphine Poiraud Lumière : Damien Valade Scénographie : Pascal Rousseau Diffusion : Cie Attends

Spectacle coproduit par : La Cascade/Pôle National des Arts du Cirque Ardèche-Rhône Alpes, La 2Deuche/Lempdes et la Ville de Saint-Quentin. Avec le soutien de : L’Espace Culturel Boris Vian/Scène conventionnée jeune public des Ulis, .Ré La Maline/La Couarde-sur-Mer et la Ville de Melun.

Le Dôme 221 Av. de Thouars, 33400 Talence Talence 33400 Thouars Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-talence.mapado.com/event/296684-spectacle-titi-tombe-titi-tombe-pas »}]

spectacle famille