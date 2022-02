Titi tombe, titi tombe pas – Compagnie Pascal Rousseau Châtelaudren-Plouagat, 27 avril 2022, Châtelaudren-Plouagat.

Titi, son truc à lui, c’est l’équilibre ! Qu’il fait avec tout et n’importe quoi.

C’est un grand perfectionniste qui vit et joue seul dans son monde. Nana, elle, arrive avec sa fraîcheur, sa curiosité et sa liberté. Elle butine, virevolte et découvre tout avec naïveté.

Le monde rond et vivant de Nana va rencontrer le monde carré et fermé de Titi.

Une rencontre explosive qui va créer des… déséquilibres !

Un moment hors du temps, plein de poésie, d’humour et d’universalité à travers le langage des corps et des objets.

INFORMATIONS PRATIQUES

Mercredi 27 avril à 15h et 18h

A partir de 3 ans – Durée : 40 min

Tarif unique : 5€

Réservation indispensable au 02 96 79 26 40 ou par mail à l’adresse lpem@leffarmor.fr

Port du masque obligatoire – Pass vaccinal requis

Séances scolaires le jeudi 28 avril à 9h30 et 10h45

Avec Pascal Rousseau et Lola Heude

Mise en scène Ami Hattab

Musiques Marc Leroy

Costumes Delphine Poiraud

Lumière Damien Valade

lpem@leffarmor.fr +33 2 96 79 26 40 https://www.petit-echo-mode.fr/agenda/titi-tombe-titi-tombe-pas-compagnie-pascal-rousseau/

