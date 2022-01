TITI ROBIN : Improvisation modale Amzer Nevez, 28 mars 2022, Plœmeur.

du lundi 28 mars au vendredi 1 avril à Amzer Nevez

**Ce stage propose une approche de l’improvisation à travers la démarche de Titi Robin.** **Autour de quelques uns de ses rythmes et modes favoris (modes pentatoniques et rythmes en 5 temps, modulations sur le maqâm hijaz kar kurdi et rythme en 6 temps, mode majeur et rythme en 7 temps, variations rythmiques sur 4 et 8 temps, etc. ), il partagera sa philosophie musicale et transmettra sa pratique esthétique, basée sur un mariage entre la volonté d’inventer un chemin artistique original et le désir de garder de la tradition ce qui fait son essence et sa force.** [PROGRAMME COMPLET](http://www.drom-kba.eu/Improvisation-modale-AVEC-TITI-ROBIN.html) ### **RENSEIGNEMENTS** **Lieu** : Amzer Nevez **Adresse** : 2 Chemin du Conservatoire 56270 Ploemeur **Durée** : 30h **Horaires** : * Lundi :11h-13h00 / 14h30-18h30 (6) * Du mardi au jeudi : 10h-13h00 / 14h30-18h30 (21) * Vendredi matin : 10h-13h (3h) **Nombre de places** : 10 **Coût pédagogique** : 750 euros (+ cotisation annuelle de 5€) **Frais annexes** : Possibilité de dormir et manger sur place / à réserver lors de votre inscription. / Coût hébergement 76,40 € pour 4 nuitées (incluant 3 petit déjeuners) / Coût repas : 13€ / repas. ### **OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES** A l’issue de la formation, les stagiaires seront capables de : * Structurer une improvisation modale * Appliquer l’improvisation modale à son jeu personnel * Analyser une improvisation modale ### **PRÉREQUIS** Au moins une année d’expérience professionnelle en tant que musicien, musicienne. Capacité à travailler d’oreille, sans supports écrits. ### **PUBLIC** Cette formation s’adresse aux chanteurs et chanteuses de niveau professionnel. ### **CONDITIONS D’ACCÈS** Sélection sur dossiers de candidature : biographie et lettre de motivation en pdf et 2 à 3 enregistrements en mp3 ou par lien vers vidéo en ligne, par l’équipe pédagogique et artistique, en lien avec le formateur ### **RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTION** Dans la limite des places disponibles. manon.riouat[@]drom-kba.eu +33 (0)6 77 45 34 91

Titi Robin a construit très tôt un univers musical original, cherchant une harmonie entre les différentes cultures qu’il côtoyait quotidiennement…

Amzer Nevez 2 Chemin du Conservatoire 56270 Ploemeur Plœmeur Morbihan



