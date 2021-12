Verdun Eglise Jeanne d'Arc , Verdun Titi Robin Eglise Jeanne d’Arc | Verdun Verdun

**Titi Robin** : guitare, oud, bouzouq. Roberto Saadna : chant, guitare, palmas. Francis Varis : accordéon. Ze Luis Nascimento : percussions. Chris Mailhe : palmas, chœurs. Roberto Saadna Junior : palmas, chœurs. « Si je reviens aujourd’hui à ces sources gitanes, c’est parce qu’elles représentent bien plus qu’elles-mêmes. Il faut également parler de continuité humaine car les deux jeunes musiciens qui entourent Roberto Saadna dans ce nouveau projet Ma Gavali font partie de cette même famille avec qui je collabore depuis le début des années 1990. La continuité vient également du fait que notre travail porte exclusivement sur un répertoire issu de mon univers musical. Nous poursuivons notre collaboration en accentuant les harmonies vocales dont sont dépositaires les membres de la famille Saadna, très spécifiques dans le monde du flamenco. Je poursuis à travers ce projet un idéal modeste mais têtu de ce que pourrait être une modernité méditerranéenne. » Titi Robin

