Nantes

Titans des mers Halles 1 & 2, 2 février 2023, Nantes. 2023-02-02 Exposition du 16 janvier au 5 février 2023du lundi au dimanche de 9h à 18h

Horaire : 09:00 18:00

Gratuit : oui Exposition du 16 janvier au 5 février 2023du lundi au dimanche de 9h à 18h Les navires de la Marine nationale sublimés par Ewan Lebourdais. Envie de mieux connaître l’univers du nval de défense ?Venez parcourir l’exposition « Titans des mers » présentant les navires et sous-marins construits par Naval Group. Découvrez le savoir-faire unique porté par les 1800 hommes et femmes mobilisés sur les sites Naval Group de Nantes. Halles 1 & 2 Île de Nantes Nantes 44200

