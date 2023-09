Titanic, le ciné-concert Le Zénith de Paris Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Le jeudi 08 février 2024

de 20h00 à 23h30

.Tout public. payant à partir de 41€ Si Titanic fait partie de vos films préférés alors direction le Zénith Paris – La Villette, le 8 février 2024, pour découvrir le film de James Cameron en ciné-concert en live ! Le 8 février 2024 à 20h, Titanic Live au Zénith de Paris. Près de 130 musiciens interprètent la partition épique de James Horner, tandis que le film est projeté sur écran géant HD. A l’occasion des 25 ans du film, ce ciné-concert est l’occasion de redécouvrir les scènes mythiques du long-métrage et sa bande originale légendaire à travers un spectacle unique. De la scène culte « Je vole », à la mélodie émouvante, au naufrage catastrophique joué par l’orchestre, en passant par les scènes de fêtes populaires sur des airs celtiques, la bande-originale de Titanic est inoubliable ! Seul, en couple ou entre amis, Titanic est le rendez-vous musical à ne pas manquer en 2024. Sur scène, le public pourra compter sur la présence du célèbre joueur de cornemuse Eric Rigler, à qui l’on doit les sons celtiques du film, et de la soliste et violoniste de la bande originale du film, Alice Zawadzki. Nul doute que leur talent, conjugué à celui du Sinfonia Pop Orchestra dirigé pour l’occasion par Shih-Hung Young vous fera vivre de grands moments d’émotions. Version originale sous-titré français. Le Zénith de Paris 221, avenue Jean Jaurès 75019 Paris Contact : https://le-zenith.com/shows/Cin%C3%A9-Concert%20Titanic-19361 https://www.ticketmaster.fr/fr/manifestation/titanic-le-cine-concert-billet/idmanif/555025/idtier/28958271

