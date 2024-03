Titanic L’Aria Cornebarrieu, vendredi 22 mars 2024.

Titanic Théâtre – à partir de 8 ans 22 et 23 mars L’Aria

Début : 2024-03-22T20:30:00+01:00 – 2024-03-22T22:30:00+01:00

Fin : 2024-03-23T20:30:00+01:00 – 2024-03-23T22:30:00+01:00

La plus ou moins véritable histoire du célèbre naufrage revue à la façon des Moutons Noirs ! Une comédie délirante, loufoque et musicale avec le bateau qui coule quand même à la fin… Les Moutons Noirs revisitent l’histoire du Titanic dans un voyage immersif et musical. Embarquez à bord du célèbre vaisseau des rêves et plongez à bord d’une odyssée élégante et déjantée où s’entremêlent les intrigues et les personnages, les lieux et les coursives. Une comédie chic et délirante dont vous ne sortirez pas indemnes.

Assurément la pièce la plus drôle vue pendant le Festival d’Avignon 2022. Venez découvrir en famille cette joyeuse et talentueuse troupe qui manie l’absurde à la perfection. Il se peut même que vous repartiez en sachant qu’il y avait de la place pour deux sur cette planche.

Distribution Mathieu Alexandre, Roland Bruit, Florence Coste, Camille Demoures, Axel Drhey, Julien Jacob, Jonathan Jolin, Yannick Laubin, Vianney Ledieu, Bertrand Saunier, Paola Secret et Jo Zeugma / Ecriture et mise en scène Axel Drhey

L’Aria Rue du 11 novembre, Cornebarrieu Cornebarrieu 31700 Haute-Garonne Occitanie

Olivier Sochard