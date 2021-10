La Crèche La Crèche Deux-Sèvres, La Crèche Titanic – Cinéma H.G Clouzot La Crèche La Crèche Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

La Crèche

Titanic – Cinéma H.G Clouzot La Crèche, 15 avril 2022, La Crèche. Titanic – Cinéma H.G Clouzot 2022-04-15 – 2022-04-15 Salle Henri Clouzot Place du Champ de Foire

La Crèche Deux-Sèvres 5.2 5.2 EUR Soirée musicale sur le thème du film “Titanic” de James Cameron, proposée par les élèves de l’école de musique, et suivie de la diffusion du film. TOUT PUBLIC

Durée : 3h Soirée musicale sur le thème du film “Titanic” de James Cameron, proposée par les élèves de l’école de musique, et suivie de la diffusion du film. TOUT PUBLIC

Durée : 3h Soirée musicale sur le thème du film “Titanic” de James Cameron, proposée par les élèves de l’école de musique, et suivie de la diffusion du film. TOUT PUBLIC

Durée : 3h L’Hélianthe dernière mise à jour : 2021-09-28 par

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, La Crèche Autres Lieu La Crèche Adresse Salle Henri Clouzot Place du Champ de Foire Ville La Crèche lieuville 46.36245#-0.29685