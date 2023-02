TITAN ORCHESTRE SYMPHONIQUE DIVERTIMENTO THEATRE LOUIS ARAGON, 12 avril 2023, TREMBLAY EN FRANCE.

TITAN ORCHESTRE SYMPHONIQUE DIVERTIMENTO THEATRE LOUIS ARAGON. Un spectacle à la date du 2023-04-12 à 20:00 (2023-04-12 au ). Tarif : 19.0 à 19.0 euros.

THEATRE LOUIS ARAGON présente ce concert Tourments et passions de l’âme humaineLa Symphonie n°1 de Gustav Mahler est une œuvre symphonique grandiose et hors-normes. Tournant dans l’histoire de la musique et de l’écriture pour orchestre, elle semble l’illustration parfaite de la célèbre phrase du compositeur : « Pour moi, une symphonie doit être comme le monde. Elle doit tout contenir. » Nourrie de multiples poèmes, peintures et bruits de la nature, cette 1ère symphonie dite « Titan » est une véritable plongée dans les passions et les états d’âmes les plus intimes de Gustav Mahler.L’Orchestre Symphonique Divertimento, avec l’engagement et l’énergie qu’on lui connaît, nous en propose ici une version singulière mêlant textes et projections d’œuvres picturales, qui s’animeront au grès des différents mouvements de ce Titan aussi palpitant qu’un cœur humain. Orchestre Symphonique Divertimento, Zahia Ziouani Orchestre Symphonique Divertimento, Zahia Ziouani

Votre billet est ici

THEATRE LOUIS ARAGON TREMBLAY EN FRANCE 24, boulevard de l?Hôtel-de-Ville Seine-Saint-Denis

THEATRE LOUIS ARAGON présente ce concert

Tourments et passions de l’âme humaine

La Symphonie n°1 de Gustav Mahler est une œuvre symphonique grandiose et hors-normes. Tournant dans l’histoire de la musique et de l’écriture pour orchestre, elle semble l’illustration parfaite de la célèbre phrase du compositeur : « Pour moi, une symphonie doit être comme le monde. Elle doit tout contenir. » Nourrie de multiples poèmes, peintures et bruits de la nature, cette 1ère symphonie dite « Titan » est une véritable plongée dans les passions et les états d’âmes les plus intimes de Gustav Mahler.

L’Orchestre Symphonique Divertimento, avec l’engagement et l’énergie qu’on lui connaît, nous en propose ici une version singulière mêlant textes et projections d’œuvres picturales, qui s’animeront au grès des différents mouvements de ce Titan aussi palpitant qu’un cœur humain.

.19.0 EUR19.0.

Votre billet est ici