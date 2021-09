Tita Nzebi Compiègne, 23 septembre 2021, Compiègne.

Compiègne Oise

La carrière de Tita Nzebi solo débute dans les cafés et bars parisiens en 2006. Année après année, elle a réussi à convaincre un public fidèle et de plus en plus large en chantant principalement dans sa langue maternelle, le nzebi. Elle a fait le pari d’exprimer sa singularité car la musique n’a jamais été aussi pertinente que lorsqu’elle vous force à écouter sans comprendre un traitre mot de ce qui se dit.

Sa voix raconte la vie et ses monts, la vie et ses épisodes nostalgiques. La chanteuse nous livre une expérience humaine. Du Gabon à l’Inde, en passant par la France, Tita Nzebi est une citoyenne de plus dans le monde qui nous emmène en voyage à travers sa musique.

Considérée comme l’un des talents prometteurs de la scène afro-world, les magazines britannique Songlines et néerlandais Jazzism ont attribué 4 étoiles à son dernier album From Kolkata. Après avoir chanté cet été à Bruxelles, Etel (Bretagne), Graz (Autriche) et Montreuil-sur-Mer, elle se produit pour la première fois à Compiègne !

Pour réserver : 06.35.22.83.94 / bibaka.sarl@gmail.com / www.weezevent.com/tita-nzebi-a-compiegne

