Tistudio, 28 mai 2022, .

Tistudio

2022-05-28 19:00:00 – 2022-05-28

Le Tistudio, le studio associatif d’enregistrement d’enface, qui prend la barre du bateau. Au programme, un concert d’Amari Natura, Legros LKM, Weany et Siryus + DJ Set

Il se peut que X MAN tourne un clip pendant la soirée… On vous en dit plus bientôt !

Bateau ivre

