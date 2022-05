Tissus de Guelack Glaine-Montaigut Glaine-Montaigut Catégories d’évènement: Glaine-Montaigut

Puy-de-Dôme

Tissus de Guelack Glaine-Montaigut, 14 mai 2022, Glaine-Montaigut. Tissus de Guelack Le bourg Dans l’entrée du salon de l’AIV – Entrée libre indépendante Glaine-Montaigut

2022-05-14 10:00:00 10:00:00 – 2022-05-14 19:00:00 19:00:00 Le bourg Dans l’entrée du salon de l’AIV – Entrée libre indépendante

Glaine-Montaigut Puy-de-Dôme Glaine-Montaigut Vente textile des “Tissus de Guelack”. Avec une gamme naturelle, Batik, Tie & Dye.

Vêtements, linge de maison, coupons…en achetant nos produits vous soutenez le partenariat solidaire avec l’atelier artisanal des femmes du village de Guelack au Sénégal. lestissusdeguelack@wanadoo.fr Le bourg Dans l’entrée du salon de l’AIV – Entrée libre indépendante Glaine-Montaigut

dernière mise à jour : 2022-04-26 par

Détails Catégories d’évènement: Glaine-Montaigut, Puy-de-Dôme Autres Lieu Glaine-Montaigut Adresse Le bourg Dans l'entrée du salon de l'AIV - Entrée libre indépendante Ville Glaine-Montaigut lieuville Le bourg Dans l'entrée du salon de l'AIV - Entrée libre indépendante Glaine-Montaigut Departement Puy-de-Dôme

Tissus de Guelack Glaine-Montaigut 2022-05-14 was last modified: by Tissus de Guelack Glaine-Montaigut Glaine-Montaigut 14 mai 2022 Glaine-Montaigut Puy-de-Dôme

Glaine-Montaigut Puy-de-Dôme