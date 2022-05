Tissus coralliens, polypes et dentelles : un dialogue avec Jérémy Gobé Château de Fontainebleau,Quartier Henri IV,grande salle Fontainebleau Catégories d’évènement: Fontainebleau

Château de Fontainebleau, Quartier Henri IV, grande salle, le vendredi 3 juin à 16:30

Jérémy Gobé, artiste fondateur du projet Corail Artefact, reviendra, en compagnie des doctorantes de l’Université Paris Nanterre, sur la place que tient dans son œuvre un animal bien singulier, le polype. Ses recherches, au croisement des arts décoratifs et de la biologie marine expérimentale, visent à lutter contre la disparition des récifs coralliens en stimulant leur régénération à l’aide d’une dentelle 2.0.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

2022-06-03T16:30:00 2022-06-03T17:30:00

