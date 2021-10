Tisseuses d’étoiles Fabrique à Impros (La), 27 octobre 2021, Nantes.

2021-10-27

Horaire : 16:30 17:30

Gratuit : non Tarif unique : 6€ Jeune public

Il y a bien longtemps, le ciel était vide et les humains vivaient dans le noir, jusqu’au jour où l’un d’eux raconta la première histoire. Dès qu’elle fut terminée, une lumière s’alluma dans le ciel. Les humains se mirent alors à raconter d’autres histoires, qui allumèrent toutes de nouvelles lumières dans le ciel. Afin que le ciel ne s’éteigne plus jamais, il demandèrent à deux conteuses de parcourir le monde pour raconter des histoires et accrocher de nouvelles étoiles. Elles devinrent… Les tisseuses d’étoiles. µAu son de la guitare, de la flûte traversière et de petits instruments, Fanny et Marie voyagent de ville en ville pour dévoiler des histoires improvisées à partir des idées des enfants. Dans une ambiance magique et romanesque, tous participent et deviennent co-auteurs, en chantant, choisissant le personnage principal, ou le lieu où il évoluera. Durée : 55 minutes environ. À partir de 5 ans.

Fabrique à Impros (La) adresse1} Centre-ville Nantes 44000 Centre-ville

https://lafabriqueaimpros.com/ https://lafabriqueaimpros.com