Gratuit : non en prévente : 19 € plein / 10 € jeune / 8 € réduitsur place à partir de 15h : 22 € / 10 € jeune / 8 € réduit Gratuit pour les moins de 6 ansRéservation : francebillet, ticketmaster 29e édition de Tissé Métisse La Fête ! – Samedi 11 décembre 2021 de 15h à 1h.Au programme : Grande halle (accès libre) :18h15 : Ami Yerewolo (rap militant) / 19h45 : Djazia Satour (voix d’Algérie) / 21h45 : Les Négresses Vertes (rock, accordéon & chanson populaire) / 0h00 : La Loma (musiques latinas) Salle 800 (accès avec contremarque gratuite à retirer dans la grande halle, 30 min. avant le spectacle) :15h15 : Immo (solo circassien/famille) / 18h15 : Soul Power (concert-conférence) / 20h30 : Karimouche (chansons electro-berbères) / 22h45 : Gabriel Saglio (chansons douces, acoustiques et engagées) Salle 300 / Scènes émergentes (accès libre sous réserve de places disponibles) :15h15 : Le jeune Yacou (conte jeune public) / 17h30 : Le Droit du/au travail (performance d’éloquence) / 18h45 : Eikichi Phoenixia (rap conscient) / 20h : Philémone (electro-pop) / 22h : Dj Toby (ambiance afro) Salle 450 (accès avec contremarque gratuite à retirer dans la grande halle, 30 min. avant le spectacle) : 16h : Les petits pays macroscopiques (performance visuelle & sonore) / 18h : Au service de Monsieur (théâtre) / 20h15 : Encolure (cinéma) Grande halle : Jeux d’adresse et de groupes par la Maison des Jeux (15h à 17h30) / Défilé de mode / Mapping / Kalbanik Orchestra… Salle 200 :16h : Échanges sur la politique de la ville (débat) / 18h : La France d’en-bas. Idées reçues sur les classes populaires (conférence-débat) / 19h30 : Discriminations (court-métrage documentaire & échanges) Toutes les propositions permettront une véritable mixité des publics. Une aspiration à redécouvrir la fraternité d’un lieu commun entre partage des cultures et réflexion sur le modèle de société de demain. Des instants de paix et d’échanges ainsi que des temps où l’artiste est un passeur autant que sa musique. Cité des Congrès adresse1} Centre-ville Nantes 44000 Centre-ville 02 51 88 20 00 https://lacite-nantes.fr/

