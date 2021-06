Paris Ecole maternelle de l'Ouest Paris Tissage zéro déchet Ecole maternelle de l’Ouest Paris Catégorie d’évènement: Paris

Tissage zéro déchet Ecole maternelle de l’Ouest, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 24 juillet 2021

de 14h à 17h

gratuit

Initiation au tissage à partir de tissus recyclés. Le Saki-ori est une technique ancestrale de récupération de textiles usagés dans le tissage. À partir de 6 ans. Animations -> Atelier / Cours Ecole maternelle de l’Ouest 13, rue de l’Ouest Paris 75014

13 : Gaîté (96m) 6 : Edgar Quinet (411m)

Contact :Association Talachiné https://associationtalachine.jimdofree.com/ Animations -> Atelier / Cours

Date complète :

2021-07-24T14:00:00+02:00_2021-07-24T17:00:00+02:00

MA14 / Luciole

Détails Catégorie d’évènement: Paris Étiquettes évènement : Autres Lieu Ecole maternelle de l'Ouest Adresse 13, rue de l'Ouest Ville Paris lieuville Ecole maternelle de l'Ouest Paris