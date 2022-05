Tissage papier La Condition Publique – Roubaix Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Tissage papier La Condition Publique – Roubaix, 4 juin 2022, Roubaix. Tissage papier

La Condition Publique – Roubaix, le samedi 4 juin à 15:00

Avec l’atelier MoOn apprends la technique du tissage en papier et crée ton œuvre librement inspirée du travail géométrique et coloré de Maya Hayuk, artiste présentée dans le cadre de la Saisons URBAIN.ES. Dès 4 ans.

De 0€ à 5€

Rendez-vous avec la créativité des artistes et designers de la métropole pour une nouvelle série d’activités familiales. La Condition Publique – Roubaix 14 place du Général Faidherbe, 59100, Roubaix Roubaix Est Nord

2022-06-04T15:00:00 2022-06-04T17:00:00

