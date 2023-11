Découvrez l’art du tissage Tissage Moutet Orthez, 25 novembre 2023, Orthez.

La visite guidée commence en retraçant les 150 ans d’histoire et de savoir-faire de la maison Moutet. En quittant l’exposition « 1 tissage, 5 générations », suivez les étapes de fabrication du linge basque et jacquard dans notre atelier rempli de couleurs et de bruits !

Vous pourrez ainsi constater par vous-même que toutes les étapes de fabrication sont faites au sein de notre usine labellisée « Entreprise du Patrimoine Vivant » et que seuls 134 pas séparent la bobine de fil du produit fini vendu dans notre magasin d’usine.

Difficile de faire plus local !

Tissage Moutet 85 Rue du Souvenir Français 64300 Orthez Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 05.59.69.14.33 camille@tissage-moutet.com

