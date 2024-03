Tissage Moutet fête ses 150 ans Les artisans vous ouvrent leurs portes Orthez, samedi 16 mars 2024.

Tissage Moutet fête ses 150 ans Les artisans vous ouvrent leurs portes Orthez Pyrénées-Atlantiques

10h et 15h, Abat-jour etc Atelier Créez votre propre lampe à poser.

10h à 17h, Manufacture de bérets Personnalisez le mini-béret de votre choix.

10h à 12h et de 14h à 16h, Mercerie Le Chas de Syl Initiez-vous à la technique du crochet.

11h, Maison Moutet atelier de couture niveau débutant

14h30, Maison Moutet atelier de couture niveau confirmé

Animations pour les enfants en continu (tissage papier, coloriage…).

Venez tourner la roue de la chance à la boutique Maison Moutet et tentez de gagner des cadeaux, réductions et autres surprises valables chez les commerçants partenaires.

Rendez-vous à 17h pour le tirage au sort de la grande tombola anniversaire Tissage Moutet.

Tout au long de la journée, venez découvrir la collection Archives, hommage à 150 ans de savoir-faire textile et profitez de réductions sur de nombreux produits Tissage Moutet. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16

fin : 2024-03-16

Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

L’événement Tissage Moutet fête ses 150 ans Les artisans vous ouvrent leurs portes Orthez a été mis à jour le 2024-03-05 par OT Coeur de Béarn