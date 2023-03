Le Tissage Larousse sublime le quotidien avec Origines Tissages. Tissage Larrousse Coarraze Catégories d’Évènement: Coarraze

Le Tissage Larousse sublime le quotidien avec Origines Tissages. Tissage Larrousse, 1 avril 2023, Coarraze. Le Tissage Larousse sublime le quotidien avec Origines Tissages. 1 et 2 avril Tissage Larrousse Tous nos ateliers et rencontres sont ouverts aux publics. Visite de l’atelier Larousse en compagnie de la propriétaire des lieux, les tisserands et les ouvriers textiles.

Exposition « L’histoire des tissages Larousse et des tisserands de la plaine ».

Echanges croisés entre le passé textile et l’avenir de la filière, avec Lucile MARTIN d’Origines Tissages.

Origines Tissages Si vous souhaitez découvrir ou redécouvrir votre région au travers de son histoire textile du petit Manchester, vous êtes les bienvenus.

A très vite ! Tissage Larrousse 19 rue Louis Barthou, Coarraze Coarraze 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T14:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

2023-04-02T14:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 Tissage Larousse Patrimoine Béarnais Libre de droit

