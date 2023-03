Le Tissage Larrousse sublime le quotidien Tissage Larrousse Coarraze Catégories d’Évènement: Coarraze

Le Tissage Larrousse sublime le quotidien Tissage Larrousse, 1 avril 2023, Coarraze. Le Tissage Larrousse sublime le quotidien 1 et 2 avril Tissage Larrousse L’atelier du Tissage Larrousse ouvre ses portes Samedi 1 et dimanche 2 avril 2023 de 9h à 12h – 14h à 17h30

L’association souhaite remettre en lumière les savoir-faire des artisans locaux qui transmettront leur passion pour le tissage Les JEMA 2023 sont une nouvelle occasion de réunir les anciens tisserands et les nouveaux artisans en activité ou qui souhaitent découvrir les savoir-faire du textile. Le Tissage Larrousse ouvre son atelier au grand public et aux professionnels de la filière. Visite de l’atelier

Exposition « L’histoire du Tissage Larrousse et des tisserands de la plaine »

Rencontres avec la propriétaire et les tisserands

Rencontre avec Lucile Martin, Tisserande en Occitanie

Lucile Martin est tisserande et fondatrice de la maison de tissage Origines Tissage à Castres. Actrice passionnée de cette filière en Occitanie, elle explore de nouveaux débouchés avec des matières exclusivement naturelles, dans une démarche responsable pour répondre aux attentes sociétales d’une consommation locale et de pérennisation des savoir-faire.

Lucile Martin sera à nos côtés pour profiter des enseignements de ses pairs. Venez échanger avec cette jeune artisane déjà pleine d’expériences.

Le Tissage Larrousse de Coarraze est fondé en 1911 par un ancien contremaître de filature de coton, Valérien Larrousse, dans un premier temps qualifié de colporteur puis de tisserand en 1914. Au décès du fondateur en 1939, l'atelier est repris par son fils, Gaston dit«Joseph », qui l'exploite jusqu'en 1984. Malgré la fabrication de linge de table et de torchons, le Tissage Larrousse reste quelque peu en marge de la vogue du linge basque par la fabrication, en particulier des vêtements de travail en coton, dont un stock important est visible dans un autre bâtiment. Cette configuration de"ferme-atelier", la dernière dans tout le département des Pyrénées-Atlantiques, reste l'unique témoin de l'époque textile du »Petit Manchester». Découvrez cet ancien atelier de tissage fondé au début du XXe siècle Visitez l'atelier de tissage mécanique Larrousse installé dans une ferme béarnaise traditionnelle. Cette visite est l'occasion de découvrir un assortiment complet de machines de tissage datant de la première moitié du siècle dernier. Retracez l'histoire avec une exposition documentée sur l'histoire du site, les techniques employées, et les articles issus de cette fabrication de tissage artisanal.

