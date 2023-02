Démonstrations de chantournage Tissage de laine et dentelle de bois Aubusson Catégories d’Évènement: Aubusson

Démonstrations de chantournage Tissage de laine et dentelle de bois, 27 mars 2023, Aubusson. Démonstrations de chantournage 27 mars – 2 avril Tissage de laine et dentelle de bois Immersion dans un atelier de découpe de dentelle de bois Tissage de laine et dentelle de bois 67 rue Vieille 23200 Aubusson Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine Derrière Aux reflets du bois, il y a un artisan créateur spécialiste du chantournage à la main. Seules les mains dirigent la lame de scie, qui suit minutieusement un dessin pensé et créé en amont. Puis, le bois devient de plus en plus ajouré, pour devenir dentelle. Après les derniers coups de lame, la dentelle de bois se révèle et attend ses finitions. Pour patienter, les créations s’autorisent une escapade le temps d’une photo, avant de rejoindre leur destination.

Souvent objets de décoration et parfois outils rares et techniques, ces créations sont imaginées ou inspirées de l’Histoire. Uniques ou personnalisées, elles prennent place dans des univers singuliers et permettent d’offrir de l’artisanat, contribuant ainsi à la sauvegarde d’un savoir-faire peu commun.

Après un long moment passé sur les routes avec un atelier nomade ou presque, Aux reflets du bois peaufine son univers pour ne garder que l’essentiel. Cette nouvelle page se traduit par un décor aux lumières chaudes et aux couleurs réconfortantes, dans un lieu dédié à la matière et à la création. Le bois y est découpé sous vos yeux, les formes prennent vie.

L’atelier-boutique Tissage de laine et dentelle de bois est un lieu un peu hors du temps, proposant une immersion dans deux savoir-faire anciens, le chantournage et le tissage, maîtrisé par l’Echoppe de la Noctambule. Le territoire choisi pour ce lieu, le cœur historique d’une ville au patrimoine architectural cerné d’une nature verdoyante et animée par l’art du tissage, permet la valorisation des métiers d’art.

Durant toute la semaine des JEMA, rendez-vous au 67 rue Vieille, 23200 Aubusson, le lundi de 11h00 à 19h00, du mardi au vendredi de 10h00 à 19h00, samedi et dimanche de 10h00 à 18h00.

