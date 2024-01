TISS+, du jazz et de l’électro sur la scène du Baiser salé Le Baiser Salé Paris, mardi 23 janvier 2024.

Le mardi 23 janvier 2024

de 22h15 à 23h45

.Tout public. payant

Tarif un concert : 10 euros

Pass soirée : 28 euros

Célébrez avec nous 40ans de musique, de création et d’amour ! Énorme fête avec 40 concerts du 22 Janvier au 1er Février 2024 inclus!

Tout est un parti d’un jeudi soir au Baiser Salé…

Actif sur la scène électro-jazz depuis ses premiers projets, Tiss continue de créer, d’innover et de réinventer la musique avec Tiss +. Tous les jeudis il invite des musiciens en total impro. Au programme : du jazz et de l’électro (mais pas que… !) qui font la recette de ces soirées toujours plus surprenantes et éclectiques.

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Paris

Contact : https://www.lebaisersale.com/ https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.billetweb.fr/lebaisersalea40ans-tiss-3-22h15

TISS+ 3 #40ans