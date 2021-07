La Seyne-sur-Mer La Seyne-sur-Mer La Seyne-sur-Mer, Var « Tisot, hors les murs » : spectacle de magie et hypnose La Seyne-sur-Mer La Seyne-sur-Mer Catégories d’évènement: La Seyne-sur-Mer

Var

« Tisot, hors les murs » : spectacle de magie et hypnose La Seyne-sur-Mer, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, La Seyne-sur-Mer. « Tisot, hors les murs » : spectacle de magie et hypnose 2021-07-10 18:00:00 18:00:00 – 2021-07-10 21:45:00 21:45:00

La Seyne-sur-Mer Var A partir de 18h, en déambulation : échassier (Docteur Mozz), magicien close up et un cracheur de feu (Benoit Grandin et Romuald), sculpteur de ballons (Arthur Tivoli).

A partir de 20h, sur scène :

20h à 20h30 « La magie des ballons ». tisot@la-seyne.fr dernière mise à jour : 2021-06-21 par

Détails Catégories d’évènement: La Seyne-sur-Mer, Var Étiquettes évènement : Autres Lieu La Seyne-sur-Mer Adresse Ville La Seyne-sur-Mer lieuville 43.10111#5.88008