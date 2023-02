Tisot Comedy Club #3 Centre culturel Tisot La Seyne-sur-Mer La Seyne-sur-Mer Catégories d’Évènement: La Seyne-sur-Mer

Var

Tisot Comedy Club #3 Centre culturel Tisot, 10 mars 2023, La Seyne-sur-Mer La Seyne-sur-Mer. Tisot Comedy Club #3 Avenue Bartolini Centre culturel Tisot La Seyne-sur-Mer Var Centre culturel Tisot Avenue Bartolini

2023-03-10 21:00:00 21:00:00 – 2023-03-10

Centre culturel Tisot Avenue Bartolini

La Seyne-sur-Mer

Var La Seyne-sur-Mer Avec Hocine Power en maître de cérémonie et Farid Chameck, Fodje et Meryem Benoua. tisot@la-seyne.fr +33 4 94 06 94 77 Centre culturel Tisot Avenue Bartolini La Seyne-sur-Mer

dernière mise à jour : 2023-02-21 par

Détails Catégories d’Évènement: La Seyne-sur-Mer, Var Autres Lieu La Seyne-sur-Mer Adresse La Seyne-sur-Mer Var Centre culturel Tisot Avenue Bartolini Ville La Seyne-sur-Mer La Seyne-sur-Mer lieuville Centre culturel Tisot Avenue Bartolini La Seyne-sur-Mer Departement Var

La Seyne-sur-Mer La Seyne-sur-Mer La Seyne-sur-Mer Var https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la seyne-sur-mer la seyne-sur-mer/

Tisot Comedy Club #3 Centre culturel Tisot 2023-03-10 was last modified: by Tisot Comedy Club #3 Centre culturel Tisot La Seyne-sur-Mer 10 mars 2023 Avenue Bartolini Centre culturel Tisot La Seyne-sur-Mer Var Centre culturel Tisot La Seyne-sur-Mer La Seyne-sur-Mer, Var Var

La Seyne-sur-Mer La Seyne-sur-Mer Var