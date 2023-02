TISOT COMEDY CLUB #2 CANDIIE-R SABACK- VIOLAINE SANS H CENTRE CULTUREL TISOT, 10 février 2023, LA SEYNE SUR MER.

CENTRE CULTUREL TISOT LA SEYNE SUR MER Avenue Bartolini 83500

VILLE DE LA SEYNE SUR MER LICENCE 3 : 1114412

LE CENTRE CULTUREL TISOT VOUS PROPOSE :

Le Tisot Comédie Club #2 – LE VENDREDI 10 FEVRIER 2023 à 21H00

AVEC HOCINE POWER EN MAITRE DE CEREMONIE

– Genre : One Man Show

// CANDIIE, RICHARD SABACK, VIOLAINE SANS H //

Au programme :

CANDIIE : Au départ, Candiie est loin de penser qu’elle fera rire des milliers de Français. Après le bac, elle intègre une faculté de droit et, alors qu’elle s’apprête à décrocher un master en droit des affaires, un ami lui conseille de tenter de s’exprimer sur une scène ouverte de stand-up. Candiie a raison de suivre son conseil depuis six mois plus tard, son talent est identifié par l’équipe du Jamel Comedy Club . Elle intègre la troupe et ne tarde pas à se révéler au grand public et à s’affirmer comme l’une des stars montantes de l’humour.

Richard SABACK : Transformer l’incohérent en ridicule et l’aberrant en comédie. C’est un des talents de Richard Sabak. Il n’hésite pas à pointer du doigt la société “ubuesque et lâche” dans laquelle nous évoluons avec une dérision cocasse, juste et sincère.

Richard Sabak fait partie de la troupe du Point Virgule. Humoriste polyvalent et créatif, vous avez notamment pu le voir sur les réseaux sociaux entre billet d’humeur, extrait de spectacle et même des caméras cachées.

Violaine sans H : une femme de caractère, ne vous laissez peut-être pas attendre par sa beauté, telle une sirène elle vous hypnotise avant de vous plonger dans une bulle euphorique. Violaine est doucement corrosive, elle pique, mais en fou rire, laisse ses proies toujours en vie.

Ouverture des portes à partir de 19H30

Infos billetterie :

Tarif : 10 euros ( HORS FRAIS DE BILLETTERIE )

Spectacle assis – placement libre

Places disponibles sur les réseaux France billet (FNAC, CARREFOUR…..) Ticketnet AUCHAN, LECLERC…. WEEZEVENT via notre page facebook : Centre Culturel Tisot ou directement sur place notamment pour le tarif réduit.

-buvette et petite restauration sur place

– paiement par CB possible pour les billets

-distributeur d’espèces à proximité ( la poste place st Jean, Auchan )

-Parking surveillé

-ligne de bus à proximité 08 et 81 (voir horaire réseau Mistral)

Contact :

Centre Culturel Tisot, avenue Jean Bartolini, 83500 La Seyne Sur Mer

Tél : 04.94.06.94.77

facebook : Centre Culturel Tisot

Instagram : lequipedetisot

