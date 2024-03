TI’SONS JEUX SONORES ZEN EN FAMILLE Loireauxence, samedi 30 mars 2024.

Partez pour un voyage sonore et vibratoire avec Isabelle Hourdeau.

Venez découvrir, jouer, vous détendre aux sons d’ instruments traditionnels et contemporains intuitifs et vibratoires. Animé par Isabelle hourdeau, animatrice d’ateliers et de voyages sonores, sonothérapeute.

Sur inscription.

Dès 6 ans pour la séance de 9h30.

Dès 12 ans pour la séance de 11h. .

Début : 2024-03-30 11:00:00

Bibliothèque

Loireauxence 44370 Loire-Atlantique Pays de la Loire biblio.loireauxence@pays-ancenis.com

